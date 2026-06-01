俳優の小池徹平（４０）が５月３１日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演。“理想のパパ”の姿が話題になっている。小池は２０１８年１１月に女優の永夏子（はる・なつこ）と結婚。１９年９月に長男、２１年に次男が誕生し、２児の父として「パパの顔」が印象的だ。元モーニング娘。辻希美の夫で、俳優の杉浦太陽がビデオメッセージで登場。小池を「育児に対してむっちゃ熱意高い。一緒に飲ん