綾瀬はるか 綾瀬はるか、大悟（千鳥）、 耼木里夢、是枝裕和監督がこのほど、都内で行われた『箱の中の羊』初日舞台挨拶に登壇した。カンヌ国際映画祭を振り返った。この日、綾瀬はるか、大悟（千鳥）、 耼木里夢は客席通路から登場。ステージにあがる際には大悟が綾瀬を、大悟を耼木がエスコートした。