ドル円のピボットは１５９．４０円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:39現在） ドル円 現値159.47高値159.50安値159.24 159.83ハイブレイク 159.66抵抗2 159.57抵抗1 159.40ピボット 159.31支持1 159.14支持2 159.05ローブレイク ユーロ円 現値185.77高値185.98安値185.59 186.36ハイブレイク 186.17抵抗2 185.97抵抗1 185.78ピボット 185.58支持1