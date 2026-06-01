中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月1日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は1日の記者会見で、日本の防衛相がアジア安全保障会議（シャングリラ会合）で日本を「新型軍国主義」国家とする指摘に反論したとの質問に対し、反論は全く根拠がないとした上で、国際社会は日本の「新型軍国主義」が害をなすのを断固として抑止しなければならないと強調した。林氏は次のように述べた。日本の高官の言説は全