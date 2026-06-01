まもなくやってくる梅雨の季節。出番が増えるのが傘やレインコートなどのレイングッズ。実は、“お悩み”を解決してくれるグッズは年々進化しています。【写真を見る】子どもが喜ぶ ハンズフリーの「着る傘」小さな子どもに「着る傘」雨の日のお悩み解決グッズ一般的なレインコートでは防ぎきれない強風や雨も、形状記憶効果がついた新アイテムでしっかりガードしてくれるのが「フーディーサイクルレインコート（7678円）」。びし