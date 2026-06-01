ハリウッドに「異変」が起きている。20代の新鋭監督による低予算のインディペンデントホラー映画2本が、『スター・ウォーズ』最新作を押しのけてしまった。 参考：『マンダロリアン・アンド・グローグー』北米1位『スター・ウォーズ』7年ぶり新作の光と影 5月29日～31日の北米映画ランキングでNo.1に輝いたのは、A24の新作ホラー『Backrooms（原題）』。北米3442館