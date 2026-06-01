サウジアラビアサッカー連盟(SAFF)は31日、北中米W杯に臨むサウジアラビア代表メンバー26人を発表した。アジア最終予選で日本と同組のグループCに入ったサウジアラビアは、日本、オーストラリアに次いでグループ3位でプレーオフへ。イラク、インドネシアと同組となったプレーオフを首位で通過し、3大会連続7回目の本大会行きを決めた。しかし、3月の国際親善試合でエジプト、セルビアに2連敗を喫すると、4月にはエルベ・ルナ
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