サウジアラビアサッカー連盟(SAFF)は31日、北中米W杯に臨むサウジアラビア代表メンバー26人を発表した。アジア最終予選で日本と同組のグループCに入ったサウジアラビアは、日本、オーストラリアに次いでグループ3位でプレーオフへ。イラク、インドネシアと同組となったプレーオフを首位で通過し、3大会連続7回目の本大会行きを決めた。しかし、3月の国際親善試合でエジプト、セルビアに2連敗を喫すると、4月にはエルベ・ルナ