この世に存在してくれるだけでいい▶▶この作品を最初から読む「親が行動しないと子どもに普通の幸せを与えられない」…。母の「子どものため」という思いが、本当は子どもを傷つけてしまっていたとしたら？土井家の長男・こうたは、未熟児として生まれ、体が弱く自己主張もあまりしないタイプ。そんな息子に対して「特別じゃなくても普通の幸せをつかんでほしい」と願う母のくるみは、とあるきっかけで息子が小学校内で