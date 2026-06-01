…え？▶▶この作品を最初から読む日常に潜む犯罪やトラブル、そして心霊現象…。そんな本当にあった恐怖体験を、人気イラストレーター・しばたまさんがマンガ化。どこにでもいる普通の人々が体験したリアルなエピソードは、「明日は我が身かもしれない」と思わずにはいられません。何気ない日常が、思わぬ事件や犯罪へとつながる危うさ。人の悪意や心の闇に迫った、背筋が凍るような体験談を厳選してお届けします。※本