依存症が不安要素になって同棲に踏み切れないんだろうか…▶▶この作品を最初から読むふたり暮らしをしていた妹もるさんが結婚することになった、アラサーOLのかどなしまるさん。これを機会に、婚活パーティで知り合い1年ほど付き合った恋人のユウキさんに同棲を提案。しかし彼は実家から出たくない「子ども部屋おじさん」だったのです！同棲の話をするたびに浮き彫りになっていく価値観の違い。大好きな彼との未来はど