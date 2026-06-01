V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）のクボタスピアーズ大阪が1日（月）、劉鴻杰（32）とムヤカバング・フランシス（25）の2選手と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 劉は台湾出身のミドルブロッカー（MB）で、自国やタイ、そして2019-20シーズンにはウルフドッグス名古屋にも在籍。2023-24シーズンからクボタスピアーズ（現