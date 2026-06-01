元STU48で、タレントの森香穂（29）が1日、Xやインスタグラムを更新。結婚と妊娠を発表した。森は夫とのツーショットや、文書の画像などを投稿。「いつも応援してくださっている皆さまへ私事ではありますが、このたび結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。さらに「そして新しい命を授かり、現在お腹の中で大切に育んでいます」と、第1子を妊娠していることも明かした。森はこの日が誕生日でもあり「こうして