ボートレース下関の「海響ドリームナイター９周年記念ＣＯＭＥＯＮ！ＦＭ」が１日、開幕した。谷口知優（２８＝香川）は５号艇の１Ｒ、まくり差し不発でバック５番手も、道中追い上げ３着。４号艇の後半７Ｒはまくり差し１着、２走とも舟券に絡む上々の滑り出しだ。「前半はもらったまま。乗っていて止めれそうな体感だったので、（後半は）片面だけ叩いて回転を抑えていった。エンジンに悪い感じはしない。バランスが取れて