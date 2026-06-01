近隣のスーパーでは、なかなか見かけない大容量の商品が魅力の【コストコ】。毎日の食事に欠かせない生鮮食品から、パン・スイーツ・お菓子まで幅広く取り扱っていますが、その商品数の多さに何を買ったらいいかわからない……という人もいるかも。そこで今回は、大人数で楽しめる、おすすめ「おやつ」を紹介します。 牛柄のパッケージが目印！ 可愛らしい牛柄のパッケージが特徴の「千年