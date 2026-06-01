俳優の北村匠海、吉沢亮、横浜流星が6月1日、都内で開催された「第35回日本映画批評家大賞授賞式典」に出席。北村は映画『愚か者の身分』、吉沢は映画『国宝』で共に主演男優賞を受賞した。また、『国宝』で吉沢と共演した横浜は助演男優賞を受賞し、それぞれ喜びを語った。【写真】スーツスタイルで登壇した北村匠海、吉沢亮、横浜流星第35回日本映画批評家大賞授賞式＜フォトギャラリー＞日本映画批評家大賞は、1991年に水