SHEʼSが、8枚目となるオリジナルアルバム『Who am I?』を9月2日にリリースすることを発表した。今作アルバムには昨年リリースした「モンストグランプリ2025 ジャパンチャンピオンシップ」大会テーマソングである「Four」、夏の終わりを彷彿とさせる楽曲「花雨」や、ドラマ『ぴーすおぶせーふ』オープニング楽曲「Good Life」を含む全10曲を収録予定。エモーショナルなロックサウンドから⼼を鷲掴みする珠⽟のバラ