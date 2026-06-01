愛知県豊川市の中学校教師の男が、当時14歳の男子中学生に性的な暴行をした疑いで再逮捕されました。豊川市立一宮中学校の教師・渡辺凌世容疑者(24)は去年7月、豊川市内の駐車場に停めた車の中で、当時14歳の男子中学生に性的な暴行をした疑いが持たれています。調べに対して「間違いありません」と容疑を認めているということです。渡辺容疑者は先月、大学生だった3年前に別の男子中学生(当時14)の体を触るなどした疑いで