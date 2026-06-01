「嵐」の活動終了から一夜明けた１日、タレントや俳優による芸能事務所退所の報告が相次いだ。タレント・榊原郁恵と渡辺徹さん（２０２２年死去）の長男・渡辺裕太は、自身のインスタグラムで事務所「オンリーユー」を退所し、この日から新しくホリプロに所属したことを報告。「１４年ほど在籍したオンリーユーではたくさんのご縁に恵まれ、多くの素晴らしい経験をさせて頂きました。心から感謝の気持ちでいっぱいです。常に挑