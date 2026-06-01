女優の木村多江（55）が1日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜SP」に出演。出産後の自身の行動に衝撃を受けたことを明かした。木村は「気が付かない間に泣いてたりするんですよね」と言い「仕事も育児もちゃんとやりたいけれども、でもセリフも覚えなきゃいけない、役作りもしなきゃいけない。でも、子供のことも、ちゃんとできていないじゃないかっていう不安で」と当時の心境を明かした。さらに「でも忙しいか