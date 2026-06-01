「ブルー・ライト・ヨコハマ」などを手がけ、昭和歌謡界をけん引した作詞家の橋本淳さんが5月21日、肝硬変のため東京都の病院で死去した。86歳。東京都出身。「カナダからの手紙」などを歌唱した歌手・畑中葉子が追悼した。畑中はスポニチ本紙の取材に対し、「橋本先生には大変お世話になりました」と感謝の言葉を口にした。「記憶に残っているのは、デビュー前に当時のビクター制作プロデューサー・谷田郷士さんに連れられて