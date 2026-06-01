「ブルー・ライト・ヨコハマ」などを手がけ、昭和歌謡界をけん引した作詞家の橋本淳さんが5月21日、肝硬変のため東京都の病院で死去した。86歳。東京都出身。「ビューティフル・ヨコハマ」「真夏の出来事」などを歌唱した歌手・平山みきが追悼した。平山はスポニチ本紙の取材に対し「橋本先生、ありがとうございました。初めてお会いした時から『平山みき』を娘のように育てていただき感謝しかありません」と感謝の思いがつの