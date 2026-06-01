東京・渋谷区では1日から、ごみのポイ捨てをした人に、過料2000円を徴収する新たな制度が始まりましたが、初日となった1日は、午後9時までに10件の過料の徴収が行われていたことがわかりました。渋谷駅周辺では1日朝から区の巡回員などがポイ捨てをする人がいないか見回りを始めています。新たな制度では区の巡回員などが24時間巡回しポイ捨てをした人を発見し次第、過料2000円を徴収しますが、1日午後9時までに10件の過料の徴収を