ボートレース若松の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ若松」は１日、予選２日目が行われた。品川二千翔（２７＝山口）は７Ｒ、４コースから２着。ここまでの３走すべて２着と手堅い走りを見せる。「体感はグリップや押し感は初日の方が良かったが、足はスタートの足から含めて２日目の方が良かった。この方向で調整する」と４８号機の仕上がりも順調だ。２０２６年後期は勝率６・２９で初のＡ１級へ昇格。４月尼崎では初優