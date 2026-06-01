JO1白岩瑠姫＆INI高塚大夢 日本サッカー協会の宮本恒靖会長、GAKU-MC（ウカスカジー）、JI BLUEの白岩瑠姫（JO1）と高塚大夢（INI）、ヒデ（ペナルティ）、岸枢宇己監督、企画・プロデュースの矢花宏太氏が１日、都内で行われた、サッカー日本代表映画『ONE CREATURE』キックオフ特別試写会舞台挨拶に登壇した。本作は、AFCアジアカップ2023 やワールドカップアジア予選、日々のトレーニングやピッチ外での風景、ブ