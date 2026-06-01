森香澄 森香澄が１日、都内で行われた「PEACH JOHN『人魚のブラ』SUMMER OASIS」記者発表会に出席した。森香澄はPEACH JOHNのミューズを務めている。イベントでは、夏の新商品「人魚のブラ」の発売および森を起用したキービジュアルの初公開、森とのコラボ商品を発表した。“深海に煌めく人魚のサロン”をイメージしたショップにちなみ、森は人魚をイメージしたスペシャルなスタイリングで、貝殻の中から登場。さら