◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月１日ロングラン（セン８歳、美浦・和田勇介厩舎、父ヴィクトワールピサ）は、フランシスコ・ゴンサルベス騎手＝ブラジル＝騎手との初タッグで春のマイル王決定戦に挑む。１週前追い切りに騎乗した同騎手は、「レベルの高い馬だと感じましたし、動きはよかったです」と笑顔で振り返った。「ストライドが大きい馬、東京の直線は合っているかもしれま