気象台は、1日午後10時15分に、暴風警報を十島村に発表しました。奄美地方では、暴風に警戒してください。【暴風（雪）警報（発表中）】■奄美市●暴風警報■十島村●暴風警報【発表】■大和村●暴風警報■宇検村●暴風警報■瀬戸内町●暴風警報■龍郷町●暴風警報■喜界町●暴風警報■徳之島町●暴風警報■天城町●暴風警報■伊仙町●暴風警報■和泊町●暴風警報■知名町●暴風警報■与論町●暴風警報