気象台は、1日午後10時15分に、波浪警報を十島村に発表しました。奄美地方では、高波に警戒してください。【波浪警報（発表中）】■奄美市●波浪警報■十島村●波浪警報【発表】■大和村●波浪警報■宇検村●波浪警報■瀬戸内町●波浪警報■龍郷町●波浪警報■喜界町●波浪警報■徳之島町●波浪警報■天城町●波浪警報■伊仙町●波浪警報■和泊町●波浪警報■知名町●波浪警報■与論町●波浪警報