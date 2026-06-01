【パリ＝市川大輔】ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）の孫正義会長兼社長は１日、パリのエリゼ宮（仏大統領府）で、フランス企業と共同でＡＩ（人工知能）向けデータセンター（ＤＣ）整備に最大７５０億ユーロ（約１３兆９０００億円）を投資する協定に署名した。マクロン仏大統領と会談後、孫氏は「次の１０００年の文明を作るものになる」と述べた。ＳＢＧのＤＣ投資はこれまで米国が中心で、欧州では初となる。今回の投資は、