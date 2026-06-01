自民党の野田聖子衆議院議員（65）が、涙を浮かべて激怒したという高校1年生の息子・真輝さんの様子を明かし、注目を集めている。【映像】野田聖子議員と息子の2ショットや激怒する姿2011年1月、50歳の時に真輝さんを出産した野田。真輝さんは心臓などに複数の先天性の病気があり、2歳3カ月まで入院生活を送っていた。SNSでは、呼吸器障害や知的障害、右半身にまひのある真輝さんが左手をあげて野田の当選を喜ぶ姿や、母・弘子