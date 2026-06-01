フィギュアスケートでプロとして活動する本田真凜さん（24）が1日、自身のインスタグラムを更新し、この日に22歳の誕生日を迎えた女優でフィギュアスケーターの妹・本田望結を祝福した。真凜さんはスケートリンク上で自身が望結におんぶされる写真を添えて、「望結ハッピーバースデー22歳」とケーキの絵文字入りのメッセージで祝福した。続けて「この1年は氷上でよく会えました！ラスト1回だけお願い！！と言いながらラス