中東情勢の影響が長引く中、東京都内のスーパーマーケットにもパッケージを白と黒の2色に変更した商品が並び始めました。東京都内のスーパーの菓子売り場に並んだのは、カルビーがパッケージ変更をした「かっぱえびせん」です。印刷インクの色を白と黒の2色に変更するほか、イラストは、中央のえびだけになるなど、シンプルなものになりました。カルビーは中東情勢の影響で印刷インクなどの調達が不安定であることから、商品の安定