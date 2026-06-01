将来の活躍が期待される選手を紹介するミライアスリート。バレーボールの強豪校ですでにエースとして活躍するスーパー1年生を取材しました。最高到達点は3m超えです。 ■日本代表を経験！バレー強豪校で即エースに 【井上聖貴アナウンサー】 「昨年度のバレーボールの1・2年生大会で準優勝した県内屈指の強豪校にこの春注目の1年生が入りました」 躍動感