明治安田J2・J3百年構想リーグアルビレックス新潟は5月30日、鹿児島とのプレーオフラウンド第1戦に挑みましたが、延長戦の末敗れ、ホーム8連勝とはなりませんでした。 ホーム8連勝、そして最終順位5位を目指し挑んだ鹿児島とのプレーオフラウンド第1戦。 前半27分、セットプレーのこぼれ球に反応した笠井が右足を振り抜きますが、これは惜しくもゴールに嫌われてしまいます。 試合