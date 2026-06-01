現職の花角英世さんが3期目の当選を果たした新潟県知事選。今回の選挙で、原発再稼働に関して県民はどのような考えで投票を行ったのでしょうか。 柏崎刈羽原発の再稼働について、NSTが実施した出口調査では、再稼働に「賛成」「どちらかと言えば賛成」と回答した人が48．8％。 「反対」「どちからと言えば反対」と回答した人が34．9％で、大きな差はなく、県民の考えは二分されていると言えます。 ただ、新人の土田さんが問題