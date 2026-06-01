三菱UFJフィナンシャル・グループは6月1日、ライフステージ総合金融サービス「エムット」において、グループ各社との連携を通じ、サービスのさらなる拡充を実施すると発表した。「エムット」サービス拡充○「三菱UFJカード」の優遇サービス対象店を拡大三菱UFJニコスが発行する「三菱UFJカード」において、最大20%のポイントが貯まる優遇サービスの対象店を新たに8ブランド追加し、対象店は計37ブランドへと拡大する。新たな対象店