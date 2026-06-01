鹿児島市は、6月2日のごみ収集は通常どおり行いますが、道路事情などにより、収集時間の遅れる場合や、翌日の収集となる場合があるとしています。 また、飛散防止のため、可能な限りごみ出しを控え、ごみを出す際は、安全に十分気をつけ、ごみ袋が風で飛ばされないようにしてほしいと呼びかけています。 ・ ・ ・