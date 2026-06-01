【モデルプレス＝2026/06/01】6月1日、都内にて「第35回日本映画批評家大賞」授賞式典が行われた。ここではイベントの様子を写真でまとめる。【写真】北村匠海・吉沢亮・横浜流星ら、豪華俳優陣集結◆「第35回日本映画批評家大賞」1991年に水野晴郎が発起人となり、淀川長治、小森和子といった当時第一線で活躍した映画批評家たちによって設立された映画賞「日本映画批評家大賞」。35年の歴史を数えた本年は「問うたびに、深くなる