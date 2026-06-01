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米１０年債利回りは４．４４９％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:36）（日本時間21:36）（%） 米2年債 4.029（+0.025） 米10年債4.449（+0.014） 米30年債4.974（+0.002） ドイツ2.977（+0.039） 英国4.833（+0.021） カナダ3.427（+0.014） 豪州4.882（+0.051） 日本2.674（+0.015） ※米債以外は10年物