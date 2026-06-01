意外な方法できれいに仕上がる 「ちくわきゅうり」はきゅうりを細く切ってからちくわに入れることが多いですが、今回は丸ごとのままきゅうりを使います。実は高知県ではよく見られる手法で、穴の大きいちくわと細いきゅうりを購入しやすい土地柄も由来なのだとか。油を塗って回しながら慎重に入れていくことが、きれいに仕上がるコツです。 きゅうりにサラダ油を塗っておく 1. 細くてまっすぐなきゅうりを購入し、塩で板ずりし