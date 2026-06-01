１日、東風商業宇宙イノベーション試験区から打ち上げられる運搬ロケット「長征１２号Ｂ遥１」。（酒泉＝新華社配信／汪江波）【新華社酒泉6月1日】中国は1日午後4時40分（日本時間同5時40分）、低軌道通信衛星群「千帆」の第8グループの衛星を搭載した運搬ロケット「長征12号B遥1」を北西部の東風商業宇宙イノベーション試験区から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、今回が初飛行となった「長征12号B」は無事に任務を終