両親を亡くしている妻に向かって、あんな言葉をぶつけてくる義姉…さすがに言い過ぎでは、と思ってしまいますよね。それでも夫は義姉を強くたしなめることができず、妻は一人で抱え込んでいるような状況です。妻がついに「結婚するのが不安」と打ち明けたとき、夫はどんな反応を見せるのでしょうか…？>>【まんが】うちの子をリングガールにして！(ウーマンエキサイト編集部)