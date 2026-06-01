元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（43）が1日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜SP」に出演し、「産後うつ」の経験を語った。MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也から「明るいところをキープしているイメージがあるけど」と言われた丸山は「そんなことないです」と否定。「私も凄くメンタルが落ち込んで、普段だったら、太陽を見て首を上に上げているタイプだったんですよ。出産してか