春ちゃん聞いた？▶▶この作品を最初から読むある日の朝、いつも通り息子のコーくんを保育園に送った春香。彼女はそこで仲良しのママ友・有紀の失踪を知らされます。突然連絡が取れなくなり、「男と逃げたらしい」と広がる噂。何も聞かされていなかった春香たちは、動揺を隠せません。本当に自ら姿を消したの？ それとも――。キラキラして幸せそうに見えた有紀の失踪をきっかけに、ママ友グループの関係にも少しずつ亀