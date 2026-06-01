パンダドラゴンが、グループ初となる新メンバーオーディション『パンダドラゴン本気の仲間探しオーディション～僕らの夢は止まらないッ！！～』の開催を発表。あわせて、特設サイトがオープンとなった。 （関連：M!LK、Snow Man、King & Prince、パンダドラゴン……ドームから武道館まで、2025年の躍進を経た大規模公演） 本オーディションは、結成9年目を迎える