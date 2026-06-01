HYBE × Geffen Recordsによるオーディション『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』が完結し、日本人のデビューメンバーとして咲来（SAKURA）が選ばれた。その発表を記念して、「『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』スペシャル上映イベント in 東京 with SAINT SATINE 咲来（SAKURA）」が5月30日に都内で開かれ、イベント開催前にSAINT SATINEの咲来（SAKURA）がメディア向けの囲み取材に応じた。 （関連：【画像】