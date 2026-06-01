余命…▶▶この作品を最初から読む余命宣告され、死を目前にした夫の「最期の願い」とは…。葵は夫・颯太と2人の子どもたちと共に、理想のマイホームで幸せな日々を送っていました。しかし、颯太が突然の余命宣告を受けたことで、家族の平穏は一変。献身的に支えようとする葵に対し、颯太が告げたのは「初恋の人と付き合いたい」という衝撃的な望みでした！家族を守りたい一心で、夫の「最期の願い」を3カ月限定で受け入