全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[ファビオ コボリ] 3 - 1 [ザカリー スバジダ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第9日がフランス パリで行われ、男子シングルス4回戦で、第10シードのファビオ コボリとザカリー スバジダが対戦した。 第1セットはファビオ コボリが6-2で先取。第