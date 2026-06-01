日本の空港で大騒ぎした台湾人旅行者らに批判が殺到し、炎上状態となった。自由時報や中時新聞網など、複数の台湾メディアが5月31日付で報じた。自由時報の記事は「国内でも海外でも、マナーを欠いた言動をする人が後を絶たない」と指摘した上で、このほどSNS・Threads（スレッズ）に投稿された内容を紹介した。それによると、日本を旅行したという投稿者の台湾人ユーザーは、「愛知県の中部国際空港で飛行機への搭乗を待っていた