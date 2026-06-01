BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、7月22日にリリースする3rdシングル「Drivin' My Life」の新アーティスト写真を公開した。先日公開されたジャケットアートワークの世界観そのままに、ジュースやお菓子を手にリラックスする、メンバーの自然体な表情を切り取った1枚に仕上がっている。【写真】雰囲気一変!?STARGLOWメンバーのソロショット今回新たなビジュア